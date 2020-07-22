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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي الاتحاد أن الفحوصات الطبية التي أجراها مهاجم الفريق الكروي الأول العاجي ويلفريد بوني أظهرت حاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة أسبوعين قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية، في حين سيخضع اللاعب حمدان الشمراني لمزيد من الفحوصات قبل تحديد التشخيص النهائي.
و تأكد غياب ويلفريد بوني عن المباراة القادمة للاتحاد ضد أبها في الجولة الـ23 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والمقرر إقامتها يوم 4 أغسطس.
وفي سياق متصل احتفل أعضاء الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة المشرف العام على كرة القدم أحمد عصام كمكي بسلامة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -.
22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441 11:15 PM
أعلن نادي الاتحاد أن الفحوصات الطبية التي أجراها مهاجم الفريق الكروي الأول العاجي ويلفريد بوني أظهرت حاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة أسبوعين قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية، في حين سيخضع اللاعب حمدان الشمراني لمزيد من الفحوصات قبل تحديد التشخيص النهائي.
و تأكد غياب ويلفريد بوني عن المباراة القادمة للاتحاد ضد أبها في الجولة الـ23 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والمقرر إقامتها يوم 4 أغسطس.
وفي سياق متصل احتفل أعضاء الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة المشرف العام على كرة القدم أحمد عصام كمكي بسلامة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -.
، الاتحاد يفتقد خدمات ويلفريد بوني لأسبوعين.. والفريق يحتفل بسلامة الملك ،
المصدر : الخليج 365
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