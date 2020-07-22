، "الخليج 365" تكشف تفاصيل مقطع ردة فعل صاحب مركبة بالرياض تم سرقة إطاراتها ،

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محمد بن مسعود - الدمام - كشفت "الخليج 365" تفاصيل المقطع المتداول على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، والذي وثقه صاحب مركبة سُرقت إطاراتها بمدينة الرياض، وسط دعائه بالهداية والصلاح للسارق ومسامحته، وهو المقطع الذي نال استحسان المتداولين على مواقع التواصل.
وبيّن المواطن الذي رفض ذكر اسمه لـ"الخليج 365" أنه وثق مقطع تعرض إطارات مركبته للسرقة في حي بدر الشفا بالعاصمة الرياض، حيث تفاجأ أثناء أداء خروجه لأداء صلاة الفجر يوم أمس بسرقة جميع الإطارات؛ ما جعله يوثق المقطع بقصد أن يصل للسارق، لعل الله يهديه ويغفر له ويتوب عليه.
وكشف المواطن عن تفاجئه بتداول مقطعه على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، مبينًا أن الكثير من الأشخاص تواصلوا معه وعرضوا مساعدته في شراء الإطارات، وأخبرهم أنه اشتراها، مقدمًا شكره لكل من سأل واتصل، داعين الله أن يبارك لهم في مالهم وأولادهم، وأن يعطيهم على نيتهم وتفاعلهم، مجددًا دعوته للسارق بالهداية والصلاح.
"الخليج 365" تكشف تفاصيل مقطع ردة فعل صاحب مركبة بالرياض تم سرقة إطاراتهاسعود الدعجاني الخليج 365 2020-07-22
كشفت "الخليج 365" تفاصيل المقطع المتداول على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، والذي وثقه صاحب مركبة سُرقت إطاراتها بمدينة الرياض، وسط دعائه بالهداية والصلاح للسارق ومسامحته، وهو المقطع الذي نال استحسان المتداولين على مواقع التواصل.
وبيّن المواطن الذي رفض ذكر اسمه لـ"الخليج 365" أنه وثق مقطع تعرض إطارات مركبته للسرقة في حي بدر الشفا بالعاصمة الرياض، حيث تفاجأ أثناء أداء خروجه لأداء صلاة الفجر يوم أمس بسرقة جميع الإطارات؛ ما جعله يوثق المقطع بقصد أن يصل للسارق، لعل الله يهديه ويغفر له ويتوب عليه.
وكشف المواطن عن تفاجئه بتداول مقطعه على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، مبينًا أن الكثير من الأشخاص تواصلوا معه وعرضوا مساعدته في شراء الإطارات، وأخبرهم أنه اشتراها، مقدمًا شكره لكل من سأل واتصل، داعين الله أن يبارك لهم في مالهم وأولادهم، وأن يعطيهم على نيتهم وتفاعلهم، مجددًا دعوته للسارق بالهداية والصلاح.
22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
11:22 PM
كشفت "الخليج 365" تفاصيل المقطع المتداول على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، والذي وثقه صاحب مركبة سُرقت إطاراتها بمدينة الرياض، وسط دعائه بالهداية والصلاح للسارق ومسامحته، وهو المقطع الذي نال استحسان المتداولين على مواقع التواصل.
وبيّن المواطن الذي رفض ذكر اسمه لـ"الخليج 365" أنه وثق مقطع تعرض إطارات مركبته للسرقة في حي بدر الشفا بالعاصمة الرياض، حيث تفاجأ أثناء أداء خروجه لأداء صلاة الفجر يوم أمس بسرقة جميع الإطارات؛ ما جعله يوثق المقطع بقصد أن يصل للسارق، لعل الله يهديه ويغفر له ويتوب عليه.
وكشف المواطن عن تفاجئه بتداول مقطعه على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، مبينًا أن الكثير من الأشخاص تواصلوا معه وعرضوا مساعدته في شراء الإطارات، وأخبرهم أنه اشتراها، مقدمًا شكره لكل من سأل واتصل، داعين الله أن يبارك لهم في مالهم وأولادهم، وأن يعطيهم على نيتهم وتفاعلهم، مجددًا دعوته للسارق بالهداية والصلاح.
، "الخليج 365" تكشف تفاصيل مقطع ردة فعل صاحب مركبة بالرياض تم سرقة إطاراتها ،
المصدر : الخليج 365
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