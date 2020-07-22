محمد بن مسعود - الدمام - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة، رئيس جمهورية جيبوتي، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله العلي القدير أن يمتعه - رعاه الله - بموفور الصحة وتمام العافية. وقد شكر خادم الحرمين الشريفين فخامته على مشاعره الطيبة والصادقة. خادم الحرمين الشريفين

خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الجيبوتي اطمأن فيه على صحته وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-22 تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة، رئيس جمهورية جيبوتي، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله العلي القدير أن يمتعه - رعاه الله - بموفور الصحة وتمام العافية. وقد شكر خادم الحرمين الشريفين فخامته على مشاعره الطيبة والصادقة. Advertisements 22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441 10:10 PM تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة، رئيس جمهورية جيبوتي، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله العلي القدير أن يمتعه - رعاه الله - بموفور الصحة وتمام العافية. وقد شكر خادم الحرمين الشريفين فخامته على مشاعره الطيبة والصادقة.

، خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الجيبوتي اطمأن فيه على صحته ،

المصدر : الخليج 365

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