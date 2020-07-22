الخثلان يوضح حكم وجود أثر تراب على الجسد أو بول الإبل بعد الوضوء " فيديو "

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أوضح الشيخ سعد الخثلان حكم وجود أثر تراب على الجسد أو بول الإبل بعد الغسل والوضوء. أوضح الشيخ سعد الخثلان حكم وجود أثر تراب على الجسد أو بول الإبل بعد الغسل والوضوء. وقال الخثلان خلال حواره في برنامج " يستفتونك " عبر قناة الرسالة:"هذا لا يضر ولا يؤثر علي الغسل والوضوء ". وأضاف الخثلان:" بول الغنم لا ينقض الوضوء ونجاسته محل خلاف ولكن أبوال الإبل والبقر طاهرة ".

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