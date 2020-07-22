شكرا لمتابعة خبر عن قصة السجين الذي أصبح أستاذا جامعيا مع تراحم " فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

روى الدكتور بدر السحيمي قصته من سجين إلى مستفيد إلى أستاذ جامعي مع تراحم، قائلا:" قصة كفاحي أصبحت يضرب بها المثل وأتمسك بها بكل مكان ".

مضيفا:" تراحم بات في حلة جديدة وكل عام تظهر في ثوب جديد من البرامج ".

وقال السحيمي خلال حواره في برنامج الراصد عبر قناة الإخبارية:" تراحم تقدم برامج وشراكات للاستفادة مع الخدمات المقدمة، ولذا ندعمهم بكل ما أوتينا بكل قوة وفي تراحم يقومون بجهود جبارة تمشي وفق خطط مدروسة ".

ولفت السحيمي:" استفدت من برامج تراحم واستشاراتها والبرامج المقدمة مع الرعاية ".