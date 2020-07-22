شكرا لمتابعة خبر عن خطوات حساب ودفع ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الأربعاء، خطوات حساب ودفع ضريبة القيمة المضافة المستحقة عند بيع العقار.
وقالت الهيئة، في بيان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بخطوات بسيطة، تُمكنك خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد من حساب ودفع ضريبة القيمة المضافة المستحقة عند بيع العقار”.
وأضافت أنه يمكن حساب ودفع ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد من خلال الخطوات التالية:زيارة الخدمة عبر موقع الهيئة، أدخل البيانات المطلوبة، حدد نوع التوريد (بيع أو هبة أو غيرها)، دفع الضريبة عبر سداد (بعد الطلب وحتى بداية الفترة الضريبية)
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