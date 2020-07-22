بالفيديو.. لحظة دخول الغبار إلى أحياء شرق الرياض

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الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): وثّق مقطع فيديو، لحظة دخول الغبار لأحياء شرق الرياض مساء اليوم الأربعاء، فيما تشير التوقعات إلى مروره بكل الرياض. وثّق مقطع فيديو، لحظة دخول الغبار لأحياء شرق الرياض مساء اليوم الأربعاء، فيما تشير التوقعات إلى مروره بكل الرياض. وحذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من استمرار الرياح النشطة والأتربة المثارة على الرياض حتى الواحدة بعد منتصف الليل. وتشمل الحالة كل من "الدرعية - الدوادمي - الرين - الزلفي - السليل - العاصمة الرياض - الغاط - القويعية - المجمعة - المزاحمية - ثادق - حريملاء - شقراء - عفيف - وادي الدواسر".

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