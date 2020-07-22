شكرا لمتابعة خبر عن حسم الجدل حول إمكانية أداء المتعافين من كورونا فريضة الحج لهذا العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):حسم مركز خدمات المستفيدين لخدمة الحجاج والمعتمرين الجدل بشأن إمكانية أداء المتعافين من كورونا فريضة الحج لهذا العام.
وأوضح أن حج المواطنين يقتصر فقط على الممارسين الصحيين ورجال الأمن المتعافين من الفيروس فقط دون غيرهم، لافتا إلى أنه يتم اختيارهم من خلال قاعدة بيانات المتعافين من الفيروس، ممن تتوافر فيهم المعايير الصحية.
وجاء ذلك ردا من مركز خدمات المستفيدين لخدمة الحجاج والمعتمرين التابع لوزارة الحج والعمرة على سؤال مواطن متعافٍ من كورونا، حول ما إذا كان بإمكانه أن يحج هذا العام: " يقتصر حج المواطنين السعوديين على الممارسين الصحيين ورجال الأمن المتعافين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ".
كانت هذه تفاصيل خبر حسم الجدل حول إمكانية أداء المتعافين من كورونا فريضة الحج لهذا العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.