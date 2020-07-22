شكرا لمتابعة خبر عن حسم الجدل حول إمكانية أداء المتعافين من كورونا فريضة الحج لهذا العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

حسم مركز خدمات المستفيدين لخدمة الحجاج والمعتمرين الجدل بشأن إمكانية أداء المتعافين من كورونا فريضة الحج لهذا العام.

وأوضح أن حج المواطنين يقتصر فقط على الممارسين الصحيين ورجال الأمن المتعافين من الفيروس فقط دون غيرهم، لافتا إلى أنه يتم اختيارهم من خلال قاعدة بيانات المتعافين من الفيروس، ممن تتوافر فيهم المعايير الصحية.

وجاء ذلك ردا من مركز خدمات المستفيدين لخدمة الحجاج والمعتمرين التابع لوزارة الحج والعمرة على سؤال مواطن متعافٍ من كورونا، حول ما إذا كان بإمكانه أن يحج هذا العام: "‏‎ يقتصر حج المواطنين السعوديين على الممارسين الصحيين ورجال الأمن المتعافين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ".