شكرا لمتابعة خبر عن استطلاع: كورونا غيّر حياة 70% من الناس والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):كشفت نتائج استطلاع رأي أجرته "صدى" لقرائها، أن 70% ممن شاركوا في الاستطلاع قد غيّرت جائة كورونا شكل الحياة لديهم.
وأوضحت النتائج، أن كورونا لم يُغير حياة 24% منهم، فيما أعرب 6% عن عدم اهتمامهم بالأمر.
ووصل إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة إلى 258.156 منذ بدء الجائحة، فيما وصلت حالات التعافي إلى 210.398 حالة، و2.601 حالة وفاة.
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