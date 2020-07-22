شكرا لمتابعة خبر عن استطلاع: كورونا غيّر حياة 70% من الناس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشفت نتائج استطلاع رأي أجرته "صدى" لقرائها، أن 70% ممن شاركوا في الاستطلاع قد غيّرت جائة كورونا شكل الحياة لديهم.

وأوضحت النتائج، أن كورونا لم يُغير حياة 24% منهم، فيما أعرب 6% عن عدم اهتمامهم بالأمر.

ووصل إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة إلى 258.156 منذ بدء الجائحة، فيما وصلت حالات التعافي إلى 210.398 حالة، و2.601 حالة وفاة.