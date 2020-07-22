شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مواطن في الـ58 من عمره يقطع 9 كيلو في نصف ساعة يوميا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أظهر مقطع فيديو، اليوم الأربعاء، رجل في الثامن والخمسين من عمره يقطع يوميا 9 كيلو في نصف ساعة. أظهر مقطع فيديو، اليوم الأربعاء، رجل في الثامن والخمسين من عمره يقطع يوميا 9 كيلو في نصف ساعة. وقال التويجري خلال برنامج " الراصد " الأماني ممكن تتحق ولكن نخطو الخطوة الأولى، انا دخلت الرياضة التنافسية وانا شاب وحاولت أن احافظ على ذلك. وأضاف : صحتي جيدة وليس لدي أمراض مزمنة، حاولت ان احافظ على الصحة بدون وسوسة أو اهمال، وخدت بطولة القصيم اكثر من مرة.

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