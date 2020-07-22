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شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تكون السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.
وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تنشط على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وحائل تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.
ولفتت هيئة الأرصاد إلي أن الرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18 -42 كم/ساعة في البحر الأحمر، بينما في الخليج العربي تكون الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 16-38 كم/ساعة.
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