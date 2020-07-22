شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. أهالي حي النرجس يشتكون من عدم إضاءة أعمدة الكهرباء والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أظهر مقطع فيديو، اليوم الأربعاء، شكاوي أهالي حي النرجس من عدم إضاءة أعمدة الكهرباء رغم تواجدها لأكثر من سنة.
ونشر الفيديو الحساب الرسمي لطرق الرياض عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " حيث اشتكى الأهلي أيضا من عدم اكتمال مشروع الصرف الصحي .
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