شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. أهالي حي النرجس يشتكون من عدم إضاءة أعمدة الكهرباء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهر مقطع فيديو، اليوم الأربعاء، شكاوي أهالي حي النرجس من عدم إضاءة أعمدة الكهرباء رغم تواجدها لأكثر من سنة.

ونشر الفيديو الحساب الرسمي لطرق الرياض عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " حيث اشتكى الأهلي أيضا من عدم اكتمال مشروع الصرف الصحي .