شكرا لمتابعة خبر عن خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء العراقي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من دولة رئيس الوزراء بجمهورية العراق مصطفى الكاظمي، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله تعالى أن يديم عليه - أيده الله - الصحة والعافية.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لدولته على مشاعره النبيلة.