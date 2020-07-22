شكرا لمتابعة خبر عن إقبال درندري ترد على اتهامها بتحريض الفتيات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

ردّت الدكتور إقبال درندري، عضو مجلس الشورى، على اتهامات البعض لها بتحريض الفتيات على الاستقلال عن أسرهم.

وقالت "درندري" في تغريدة لها عبر "تويتر": " البعض يخلط المواضيع لتمييع الحقائق وتشويه الحقوق، للمعلومية: بلاغات التغيب الكيدية تقدم عادة على من بلغت السن القانونية ومستقلة يعلم أهلها مكانها بقصد إيذائها؛ وهذا محل توصيتي " .

وأضافت: " أما من يتغيب ولا يعرف أهله مكانه يبلغ عنه للتأكد من عدم وقوع جريمة وأنه بخير؛ وهذا نظامي وخارج توصيتي، أما الخادمة أو السائق؛ فهناك بلاغ خاص بهروبهم لإخلاء المسؤولية من الكفيل، وهو مختلف تماما، وهذا يؤكد الحاجة للجان الإصلاح الأسري في القضايا الأسرية ".