شكرا لمتابعة خبر عن "المرور" يوضح عقوبة عدم استخدام الأنوار عند السير ليلًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشفت الإدارة العامة للمرور، عقوبة عدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلًا أو في الأحوال الجوية السيئة.

وأكدت إدارة المرور، أن هذا الأمر يُعد مخالفة مرورية وعقوبته هي تطبيق غرامة تتراويح بين 1000 إلى 2000 ريال.