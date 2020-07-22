شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تؤكد دعمها للحل السياسي في ليبيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد نائب مندوب المملكة في الأمم المتحدة، خالد بن محمد منزلاوي، دعم المملكة للحل السياسي في ليبيا .

وشدد على ضرورة أن تتعاون الأطراف الليبية لإيجاد تسوية للنزاع القائم بينها.

كما أكد دعم المملكة لجهود وقف التدخلات بليبيا، وكذلك دعمها لإعلان القاهرة لحل أزمة ليبيا.