شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تؤكد دعمها للحل السياسي في ليبيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد نائب مندوب المملكة في الأمم المتحدة، خالد بن محمد منزلاوي، دعم المملكة للحل السياسي في ليبيا .
وشدد على ضرورة أن تتعاون الأطراف الليبية لإيجاد تسوية للنزاع القائم بينها.
كما أكد دعم المملكة لجهود وقف التدخلات بليبيا، وكذلك دعمها لإعلان القاهرة لحل أزمة ليبيا.
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