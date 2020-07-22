بالفيديو .. هطول أمطار غزيرة وجريان الأودية بين منطقتي الرياض والشرقية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثق مقطع فيديو هطول أمطار غزيرة وجريان الأودية بين منطقتي الرياض والشرقية. وثق مقطع فيديو هطول أمطار غزيرة وجريان الأودية بين منطقتي الرياض والشرقية. يذكر أن الهيئة العامة للارصاد نبهت باستمرار هطول الامطار الرعدية على المنطقة الشرقية حتى الساعة العاشرة مساءً.

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