شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق أحد البنوك في الخرج بعد اكتشاف حالات كورونا بين العاملين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الخرج (صدى): أعلنت اللجنة الميدانية المشتركة للرقابة على المنشآت والأسواق التجارية لمكافحة كورونا عن إغلاق فرع أحد البنوك في الخرج بعد ثبوت حالات مصابة بكورونا بين العاميلم. أعلنت اللجنة الميدانية المشتركة للرقابة على المنشآت والأسواق التجارية لمكافحة كورونا عن إغلاق فرع أحد البنوك في الخرج بعد ثبوت حالات مصابة بكورونا بين العاميلم. وقالت بلدية محافظة الخرج إن الإغلاق مستمر حتى يستكمل البنك الاشتراطات الاحترازية المعتمدة لمكافحة كورونا وضمان سلامة العاملين وعملاء المصرف.

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