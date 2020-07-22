شكرا لمتابعة خبر عن شركة الوسائل تحذر من الحسابات الوهمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

نوهت شركة الوسائل السعودية ، إلى ماتم رصده من وجود حسابات وهمية تنتحل هوية واسم الشركة على منصة التواصل الاجتماعي تويتر.

وأكدت الشركة أن حسابها الرسمي هو ( [email protected] ) فقط، ولا يوجد لديها أي حسابات أخرى، كما تخلي مسؤوليتها عما يتم طرحه في تلك الحسابات وستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها .

وكانت الشركة قد أعلنت عن فوزها بحقوق ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب” لمدة 10 أعوام.