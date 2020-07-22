شكرا لمتابعة خبر عن شركة الوسائل تحذر من الحسابات الوهمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):نوهت شركة الوسائل السعودية، إلى ماتم رصده من وجود حسابات وهمية تنتحل هوية واسم الشركة على منصة التواصل الاجتماعي تويتر.
وأكدت الشركة أن حسابها الرسمي هو ( [email protected] ) فقط، ولا يوجد لديها أي حسابات أخرى، كما تخلي مسؤوليتها عما يتم طرحه في تلك الحسابات وستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها .
وكانت الشركة قد أعلنت عن فوزها بحقوق ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب” لمدة 10 أعوام.
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