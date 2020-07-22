شكرا لمتابعة خبر عن «الغذاء والدواء» تُعلق على مزاعم خلو زيت الإبل من الكولسترول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علقت الهيئة العامة للغذاء والداوء، على المزاعم المتداولة بشأن خلو زيت الإبل من الكولسترول.

وقالت الهيئة بيان عبر موقعها الإلكتروني، أن مقطع فيديو انتشر بشأن زيت سنام الإبل ويدعي أنه من الزيوت الخالية تمامًا من الكولسترول، غير حقيقي.

وأكدت على أنه لا يوجد أي دليل علمي مثبت بأن زيت سنام الإبل خالي من الكولسترول، موضحة أن مثل هذا النوع من الدهون يعامل معاملة الدهون الحيوانية أي دهون مشبعة.

ولفتت إلى أنه ينصح بالتقليل من استهلاكها؛ نظرًا لارتباط الاستهلاك المفرط منها بارتفاع معدلات أمراض القلب والشرايين.