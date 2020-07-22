شكرا لمتابعة خبر عن مختص أمراض معدية: "كورونا يكون غير معدي بعد 10 أيام من الإصابة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): كشف أخصائي أمراض معدية ، اليوم الأربعاء، مدى خطورة فيروس كورونا فيما يخص حامله عند التعامل مع الأخرين. كشف أخصائي أمراض معدية ، اليوم الأربعاء، مدى خطورة فيروس كورونا فيما يخص حامله عند التعامل مع الأخرين. وأكد أخصائي الأمراض المعدية في تصريحات تلفزيونية على أن فيروس كورونا يصبح غير معد بعد 10 أيام من الإصابة.

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