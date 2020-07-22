شكرا لمتابعة خبر عن وفاة الشيخ محمد بن قويد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

توفى الشيخ محمد بن مران بن قويد، اليوم الأربعاء ، وفقا لنعي حساب قبيلة الدواسر.

وأضاف حساب قبيلة الدواسر، قائلا:"ببالغ الحزن والمواساة تلقينا خبر وفاة الشيخ محمد بن مران بن قويد نسأل الله جل وعلا في هذه الأيام المباركه ان يتغمده بواسع رحمته وأن يجعل قبره روضا من رياض الجنة، عزاؤنا لقبيلة الدواسر عامه وال قويد خاصه ولجميع محبيه .. لاتنسوه من دعواتكم ".

وأطلق سعوديون عبر هاشتاقا محمد بن مران بن قويد في موقع تويتر بنعي الشيخ محمد مران بن قويد، داعين له بالرحمة والمغفرة.