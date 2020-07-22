8500 طالب يختتمون الفصل الصيفي بجامعة جازان

سخرت لطلابها كل الإمكانيات التقنية
اختتم أكثر من 8500 طالب وطالبة بجامعة جازان، اليوم الأربعاء، الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي 1441هـ، فيما تنتهي أعمال الفصل الصيفي، غدًا الخميس؛ حيث سخرت الجامعة لطلبتها كل الإمكانات التقنية والخدمات الإلكترونية؛ لإكمال مسيرتهم الجامعية والدراسية بكل يسر وسهولة.
ونوه وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن إسحاق بدعم رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي القحطاني وحرصه على بذل كل الجهد لخدمة طلبة الجامعة بما يحقق طموحاتهم وتطلعاتهم عبر تفعيل الخطط المعدة للتحول للتعليم الإلكتروني.
وأضاف أن طلبة الجامعة درسوا خلال الفصل الصيفي 382 مقررًا دراسيًّا قدمها 206 أعضاء هيئة تدريس بمختلف الكليات، مشيدًا بالجهود التي بذلتها العمادات المساندة والكليات وأعضاء هيئة التدريس خلال الفصل الدراسي الثاني والفصل الصيفي وما حققته الجامعة خلالها من أداء متميز ونجاح كبير في تقديم التعليم عبر منظمة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد وجسدته الأرقام الإحصاءات.
فيما أوضح عميد التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات أن مقاييس نظام إدارة التعلم أظهرت تميزًا في مستوى الأداء؛ حيث بلغ عدد المسجلين (دخول) على النظام خلال (الصيفي) 267.534 طالب وطالبة، فيما بلغ عدد الملفات التي تم استعراضها 1.151.684 ملف، ووصل عدد التقييمات 121.030 تقيم، وتجاوزت لوحات النقاش 27.553 لوحة نقاش.
وأشار الدكتور غاشم إلى أن مقاييس الفصول الافتراضية شهدت العديد من الأرقام والبيانات المميزة؛ حيث بلغ عدد المحاضرات خلال الفصل الصيفي 8.304 محاضرة، فيما بلغ عدد الحاضرين في جميع الجلسات 297.513 حاضر، وبلغ إجمالي الخدمات المقدمة من قبل الدعم الفني 199 خدمة، فيما تجاوزت المدة الإجمالية لجميع الجلسات أكثر من 24 ألف ساعة.
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