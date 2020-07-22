«الحقيل» يطلق خدمة «التقييم الذاتي» عبر منصة «بلدي»

دشّن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، خدمة التقييم الذاتي عبر منصتها الإلكترونية بلدي، وهي منصة تجمع كل المعلومات البلدية، وتمكن المستثمر من قياس مدى توافق منشآته التجارية مع الاشتراطات البلدية من خلال أداة التقييم الذاتي.

ونظرًا للاهتمام الملحوظ في تطوير قطاع البقالات والتموينات، ودعمًا للمستثمرين فيها تمت الشراكة مع عدد من الجهات من أجل تقديم أفضل الفرص المتوافرة من قبل المصانع الوطنية المتخصصة، وتسهيل وصول أصحآب المنشآت إلى التمويل المناسب والحصول على الخدمات الاستشارية.

كما يأتي ذلك ضمن جهود تقديم أفضل الفرص والعروض المتوفرة من قبل موفري التجهيزات المتخصصة لقطاع التموينات والبقالات؛ للاستفادة منها في تحقيق الامتثال المأمول للاشتراطات البلدية.

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وتهدف المنصة إلى نشر وتعزيز المعرفة بين المستثمرين وتسهيل التقيد بالاشتراطات البلدية ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة المنصة من خلال الرابط التالي بالضغط هنا.

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