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خادم الحرمين يتلقى اتصالين هاتفيين من الكاظمي ورئيس جيبوتي

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اطمئنانًا على صحته

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًّا، من رئيس الوزراء بجمهورية العراق مصطفى الكاظمي، اطمأن فيه على صحته، سائلًا الله تعالى أن يديم عليه الصحة والعافية، وأعرب الملك عن شكره له على مشاعره النبيلة.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس إسماعيل عمر جيلة، رئيس جمهورية جيبوتي، اطمأن فيه على صحته، سائلًا الله العلي القدير أن يمتعه بموفور الصحة وتمام العافية، وشكر الملك، الرئيس الجيبوتي على مشاعره الطيبة والصادقة.

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