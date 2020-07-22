ضبط مستودع جبس مخالف في بلدية العمرة بمكة

ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة مستودعًا مخالفًا داخل حي سكني يتم بداخله تخزن الجبس بطرق عشوائية مخالفة، وذلك ضمن حملة قامت بها البلدية على المستودعات في المنطقة.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس حمدي بن إسماعيل قدح، أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط المستودع المخالف للاشتراطات في منطقة أبومراغ؛ حيث تم رصد مجموعة من المخالفات تمثلت في التخزين بطرق غير صحيحة وآمنة.

وبيّن بأنه تم استدعاء صاحب المستودع لإخلاء الموقع وإغلاقه واتخاذ الإجراءات النظامية، مؤكدًا ضرورة تطبيق كل الاشتراطات اللازمة لتنظيم المستودعات.

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وأكَّد قدح أنَّ الأمانة تسعى لتحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية، داعيا الجميع في حال وجود ملاحظات أو مخالفات بلدية التواصل عبر رقم البلاغات الموحد 940، ليتم اتخاذ كل الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.

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