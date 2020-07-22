بـ«الدرونز والذكاء الاصطناعي».. وزارة البيئة تناقش رفع كفاءة القطاع الزراعي

ناقشت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بمشاركة كبريات الشركات العالمية في المجالات الزراعية والرقمية، رفع كفاء القطاع الزراعي باستخدام طائرات الدرونز المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي؛ بهدف رفع الكفاءة الإنتاجية والتشغيلية للمزارع، والمساعدة في اتخاذ القرارات الصحيحة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل افتراضية نظمتها الوزارة اليوم بعنوان «تقنيات طائرات الدرونز والذكاء الاصطناعي في الزراعة»، بمشاركة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وصندوق التنمية الزراعي والهيئتين «السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والوطنية للأمن السيبراني» والشركات التقنية العالمية بمجال الدرونز والذكاء الاصطناعي، بحضور وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة وعدد من المختصين والمهتمين.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للأبحاث والإرشاد الزراعي الدكتور بندر الصقهان، أن التطور الرقمي والذكاء الاصطناعي فرض على دول العالم كافة منظومة جديدة من العمل ونهجًا جديدًا من تحديات لم تكن مألوفة للقطاع الزراعي؛ بسبب قدرة التقنيات الحديثة على التطوير ورفع الكفاءة الإنتاجية وجعلها أكثر جودة وإنتاجًا وتقليل للتكاليف وأكثر جدوى اقتصاديًّا.

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وأوضح أن المملكة العربية السعودية لديها جهود كبيرة؛ لمواكبة التطور بتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها لدعم الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن استخدام طائرات الدرونز، سيكون ركيزة أساسية للاستثمار في القطاع الزراعي، في ظل التحديات الجغرافية والمناخية ونقص العمالة الزراعية المدربة والكافية وعدم مسايرة العقل البشري لكمية البيانات والمعلومات التي تتدفق بشكل كبير في القطاع الزراعي، موضحًا أن استخدام طائرات الدرونز سيزيد من إمكانيات المزارعين والمهندسين والمختصين الزراعيين في جميع أنحاء العالم بتزويدهم بالمعلومات التي يحتاجونها لتحديد المشكلات المحتملة وتخفيف الخسائر.

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