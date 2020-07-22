بتكريم الأيتام الفائزين.. الأسر الكافلة بموارد الرياض تختتم مبادرة «استثمر وقتك»

اختتمت إدارة الأسر الكافلة التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مبادرة «استثمر وقتك وطور مهاراتك» التي استهدفت فئة الأيتام وأهاليهم المحتضنين لدى الأسر البديلة بتكريم الأطفال الفائزين في مسابقة «نقرأ لنرتقي» بشهادات تقدير وهدايا عينية بحضور مدير عام الفرع د. محمد بن عبدالله الحربي ومساعده علي القباني .

واشتملت المبادرة التي اقيمت بالتعاون مع فريق «همة عطاء» التطوعي على مجموعة من اللقاءات والبرامج والمسابقات الثقافية «عن بُعد» مثل دورة التنمر الإلكتروني وأساسيات الرسم بالإضافة إلى دورة القراءة التي تعرف فيها المستفيدون على أنواع القراءة وفوائدها وكيفية التخطيط لها ومهارات التلخيص والإلقاء الفعال فيما تضمنت المسابقة التحفيزية لفئة الأطفال «نقرأ لنرتقي» مشاركة المتسابقين بقراءة أربع قصص وتلخيصها باللغة العربية الفصحى؛ لتتولى لجنة المبادرة مهمة اختيار الفائزين.

الجدير بالذكر أن هذه البرامج التثقيفية واللقاءات تأتي كجزء من أنواع الرعاية والمتابعة التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لفئة الأيتام المحتضنين؛ لتطوير قدراتهم ومساعدة الأسر الكافلة على رعايتهم وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم أثناء ذلك .

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