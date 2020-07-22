السعودية تعزز قدراتها العسكرية البحرية بسفن مزوَّدة بنظام لإدارة القتال

قال المهندس وليد أبوخالد الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للصناعات العسكرية، إن مشروع سفن «أفانتي 2200»، يساهم في تحقيق التقدم في أهداف المملكة العربية السعودية، الطموحة للتوطين وفقًا لرؤية 2030.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس التنفيذي المكلف للشركة، خلال حفل تعويم أولى السفن الخمس من نوع «أفانتي2200»، لقيادة القوات البحرية الملكية السعودية، بحضور قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن بحري فهد بن عبدالله الغفيلي.

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وأضاف «أبو خالد»، أن الحفل لحظة تاريخية للمملكة ومرحلة جديدة في العلاقة الاستراتيجية مع القوات البحرية الملكية السعودية وشركة نافانتيا الإسبانية، مشيرًا إلى أنه سيتم تزويد السفن الخمس بنظام لإدارة القتال السعودي HAZEM قائلًا: «إننا نفخر ونعتز بدورنا الحيوي في تطوير الصناعات العسكرية بالمملكة».

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