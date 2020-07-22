بالصور.. أمانة العاصمة المقدسة تصادر 800 كجم خضراوات وفواكه بالمعابدة

نفَّذت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملة على الباعة الجائلين المخالفين، وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على الباعة بهدف القضاء على هذه الظاهرة والتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقًا للأنظمة واللوائح المتبعة.

وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس غيث بن حامد الشنبري، أنه تمت مصادرة 800 كيلوجراماً من الخضراوات والفواكه تم ضبطها مع الباعة الجائلين المخالفين في منطقة جبل النور؛ حيث تم تسليم 670 كيلوجرامًا من الخضراوات والفواكه بعد التأكد من سلامتها لجمعية إكرام لحفظ الطعام، وإتلاف 130 كيلوجرامًا فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

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وأكَّد الشنبري أنَّ الأمانة تسعى لتحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية، لافتاً إلى الدور الكبير للمواطنين والمقيمين في الحد من الباعة الجائلين، وذلك بالشراء من المحلات النظامية المرخصة والمستوفية للاشتراطات الصحية، داعيا الجميع في حال وجود ملاحظات أو مخالفات بلدية التواصل عبر رقم البلاغات الموحد 940، ليتم اتخاذ كل الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.

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