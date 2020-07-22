وفاة وإصابة ١٢ شخصًا بحادث مروع في جدة

لقى اثنان مصرعهما وأصيب 10 آخرون بجروح متفاونة، أدى انقلاب سيارة على طريق الساحل في جدة، وفق هيئة الهلال الأحمر.

وكشف المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبوزيد، عن أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا صباح اليوم الأربعاء بوجود حادث انقلاب سيارة على طريق الساحل باتجاه شاطئ السيف الكورنيش الجنوبي.

وأضاف أبوزيد أنه على الفور توجهت ستة فرق اسعافية والقائد الميداني سلطان الثقفي لموقع البلاغ، وتم تسجيل اثنتي عشرة إصابة، منها حالتا وفاة وحالتا إصابات حرجة، وثماني إصابات ما بين متوسطة وطفيفة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة للمصابين ونقلت جميع الحالات إلى أقرب منشأة صحية.

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