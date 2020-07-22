إزالة المباسط العشوائية بالخرج

أزالت اللجنة المشكلة من محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي، المباسط النسائية العشوائية على طريق عثمان بن عفان. يأتي ذلك بعد انتهاء المهلة المحددة لأصحاب المباسط بإزالة التشوه البصري العام والحفاظ على سلامة مرتادي السوق. وأوضح رئيس بلدية الخرج المهندس خالد بن عبدالله الزيد أن البلدية أنشأت وجهزت الموقع الجديد من الجهة الشرقية للسوق العام بكافة الخدمات وسلمت الإدارة المختصة بالبلدية المباسط في الموقع الجديد المخصص لهم بعد توقيع العقود.



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