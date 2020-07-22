جامعة فيصل تلاحق المتورطين في اتهامات القبول

وقال لـ»دوت الخليج» إن ما يشاع ويتداول من أسماء وقوائم على أنها تم قبولها في الدفعة الأولى بالجامعة، ليس لها أي أساس من الصحة.
وأوضح الحليبي، أن إدارة الجامعة توجه كل قطاعاتها لخدمة جميع المستفيدين من داخل الجامعة وخارجها وفق أعلى مستوى من الشفافية، وذلك عبر ما اعتمدته وهيأته من إجراءات وقنوات للتواصل الحضوري أو الرقمي بناء على الظروف المتاحة.
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