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جامعة فيصل تلاحق المتورطين في اتهامات القبول

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أكد المشرف العام على المركز الجامعي للاتصال والإعلام، المتحدث الرسمي لجامعة الملك فيصل الدكتور عبدالعزيز الحليبي، أن الجامعة ستتخذ الإجراءات اللازمة للمحاسبة القانونية النظامية الحازمة بحق أي ادعاء يتم نشره عبر القنوات الإعلامية أو حسابات التواصل الاجتماعي، يتضمن مغالطات أو اتهامات تمس كيان الجامعة أو أحدًا من منسوبيها بغير وجه حق، مشيرا إلى أن الجامعة حريصة على الاستجابة لخدمة جميع المستفيدين وفق الأنظمة المعمول بها.

وقال لـ»دوت الخليج» إن ما يشاع ويتداول من أسماء وقوائم على أنها تم قبولها في الدفعة الأولى بالجامعة، ليس لها أي أساس من الصحة.

وأوضح الحليبي، أن إدارة الجامعة توجه كل قطاعاتها لخدمة جميع المستفيدين من داخل الجامعة وخارجها وفق أعلى مستوى من الشفافية، وذلك عبر ما اعتمدته وهيأته من إجراءات وقنوات للتواصل الحضوري أو الرقمي بناء على الظروف المتاحة.


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