ألعاب نارية وعروض للخيل بصيف الحرجة

تحت زخات المطر واعتدال الأجواء اختتمت فعاليات صيف محافظة الحرجة 2020 شرق منطقة عسير ، وأقيمت 5 فعاليات متنوعة ما بين المعرض البلدي وسباق الدراجات والماراثون ومعرض الأسر المنتجة والألعاب النارية. وقدم خلال حفل الختام أوبريت بمصاحبة الفرق الشعبية واستعراض للخيل العربية الأصيلة وتم تكريم كافة اللجان المتعاونة لإنجاح الفعاليات. أبرز فعاليات صيف الحرجة 1441 المعرض البلدي سباق الدراجات النارية Advertisements الماراثون معرض الأسر المنتجة الألعاب النارية



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