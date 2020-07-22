157 مشروعا تنمويا بتبوك

أكدت أمانة منطقة تبوك أن عدد المشاريع القائمة في منطقة تبوك والتي تعمل عليها الأمانة حالياً بلغت 157 مشروعاً خدمةً لأهالي المنطقة والمقيمين فيها، حيث تم الانتهاء خلال الخمسة أشهر الماضية من 19 مشروعاً تنموياً للمنطقة، فيما يتوقع استلام 37 مشروعا آخر بنهاية العام الجاري، ليتبقى 101 مشروع يجري العمل عليها على قدم وساق من أجل الانتهاء منها واستلامها في مواعيدها المحددة.

وأوضحت الأمانة أن المشاريع تمثلت ما بين درءٍ لأخطار السيول، وشبكة من الطرق الحضرية، ومشاريع لأنسنة المدن، وإنشاء المباني والمرافق ليكون واقع منطقة تبوك أكثر حيوية في مختلف مناحي الحياة العصرية والحضارية والتنموية بما يكفل لسكانها وزوارها أرقى الخدمات.