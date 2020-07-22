قدرات مؤسسية
بحسب الوزارة يعد برنامج التحول الوطني أحد البرامج التنفيذية لتحقيق رؤية المملكة 2030، والذي يعمل على تحديد التحديات التي تواجهها الجهات الحكومية، وبناء القدرات المؤسسية اللازمة لمواكبة أهداف الرؤية الطموحة، ويعد برنامج التحول في القطاع الصحي هو خارطة طريق طويلة، تهدف إلى رفع جودة الرعاية الصحية في المملكة، بما يلبي التطلعات، وهو ما سوف يصبح بجهود كافة منسوبي (الصحة)، من أطباء، وممارسين صحيين، وإداريين أكثر نجاحًا وجدوى.
تعزيز وحماية
يسعى مكتب تحقيق الرؤية بوزارة الصحة إلى الوصول لمنظومة صحية تسهم في تعزيز وحماية ورعاية صحة الفرد والمجتمع، من خلال تحويل القطاع الصحي بطريقة متدرجة وآمنة ووفق منظور المستفيد بحيث يكون فعالاً وعالي الكفاءة، ومواكبًا للتقنية، ويرقى إلى مستوى الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي للفرد والمجتمع ككل.
المناطق الـ7
جازان
نجران
الشرقية
الجوف
الحدود الشمالية
عسير
تبوك
كانت هذه تفاصيل خبر بيوت خبرة لدعم التحول الصحي في 7 مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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