بيوت خبرة لدعم التحول الصحي في 7 مناطق

علمت «دوت الخليج» أن وزارة الصحة، ممثلة في مكتب تحقيق الرؤية، بصدد التعاقد مع بيوت خبرة لتقديم خدمات استشارية وتشغيل لوحدات التحول في 7 مناطق صحية بالمملكة وهي مناطق الشرقية، وعسير، وجازان، ونجران، والحدود الشمالية، والجوف، وتبوك.

قدرات مؤسسية

بحسب الوزارة يعد برنامج التحول الوطني أحد البرامج التنفيذية لتحقيق رؤية المملكة 2030، والذي يعمل على تحديد التحديات التي تواجهها الجهات الحكومية، وبناء القدرات المؤسسية اللازمة لمواكبة أهداف الرؤية الطموحة، ويعد برنامج التحول في القطاع الصحي هو خارطة طريق طويلة، تهدف إلى رفع جودة الرعاية الصحية في المملكة، بما يلبي التطلعات، وهو ما سوف يصبح بجهود كافة منسوبي (الصحة)، من أطباء، وممارسين صحيين، وإداريين أكثر نجاحًا وجدوى.

تعزيز وحماية

يسعى مكتب تحقيق الرؤية بوزارة الصحة إلى الوصول لمنظومة صحية تسهم في تعزيز وحماية ورعاية صحة الفرد والمجتمع، من خلال تحويل القطاع الصحي بطريقة متدرجة وآمنة ووفق منظور المستفيد بحيث يكون فعالاً وعالي الكفاءة، ومواكبًا للتقنية، ويرقى إلى مستوى الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي للفرد والمجتمع ككل.

المناطق الـ7

جازان

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نجران

الشرقية

الجوف

الحدود الشمالية

عسير

تبوك