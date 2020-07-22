برنامج من 5 مراحل لتصنيف مؤسسات التعليم العالي

ناقشت هيئة تقويم التعليم والتدريب التصور النهائي لبرنامج التصنيف السعودي لمؤسسات التعليم العالي المحلية مع عدد من قيادات التطوير والجودة في بعض الجامعات السعودية ، وأثره على تحسين أداء مؤسسات التعليم العالي، ودوره في تعزيز رؤية 2030 لضم عدد من الجامعات السعودية للتصنيف العالمي لأفضل 200 جامعة.

إطلاق تجريبي

في الورشة التي أطلقها أمس الأول المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد" عن بعد، لمناقشة التصنيف السعودي لمؤسسات التعليم العالي المحلية (الحكومية والأهلية) والتي تأتي ضمن سلسلة من الورش التي تعقدها الهيئة عن برامج التصنيف، تطرقت لمناقشة مصفوفة مجالات التصنيف ومؤشراته والتي تم إعدادها خلال مرحلة التأسيس وذلك استعداداً لمرحلة الإطلاق التجريبي للتصنيف السعودي لمؤسسات التعليم العالي في مرحلته الأولى، والتي تضمنت تطبيق منهجية علمية لاختيار مجالات التصنيف ومؤشراته.

معايير ومؤشرات

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بين المركز خلال الورشة أن رحلة تصميم برنامج التصنيف السعودي تدرجت في 5 مراحل أساسية بدأت قبل خمسة أشهر بمرحلة المسح الأدبي لـ11 وثيقة محلية ودولية تتضمن مؤشرات مرتبطة بالتعليم العالي، إضافة إلى المقارنات المرجعية مع أكثر من 18 تصنيفا عالميا و ٧ تصنيفات محلية ووطنية في دول مختلفة تتوزع على نطاق جغرافي واسع عن طريق دراسة معاييرها ومؤشراتها والمنهجيات التصنيفية التي تتبعها. تلتها مرحلة بناء المنهجيات والتي ركزت على قياس عدد من الممكنات لمنظومة التعليم والتعلّم وقد تم اختيار قائمة أولية من 360 مؤشرا تقيس عدة جوانب في المنظومة، كما تمت دراسة مصفوفة المخاطر وإدارتها واقتراح الحلول البديلة والمرتبطة بالبرنامج.

مؤشرات التصنيف جاءت المرحلة الثالثة لبناء مصفوفة مجالات ومؤشرات التصنيف والتي استمرت لشهرين تم فيها اختيار خمسين مؤشرا تندرج ضمن سبعة مجالات رئيسة. تلتها المرحلة الرابعة وهي مرحلة المراجعات النهائية والتي تضمنت الاستعانة بعدد كبير من خبراء التعليم العالي والتصنيف وإدارة البيانات المحليين والعالميين. كما عقدت خلالها أكثر من 30 اجتماعا داخليا وخارجيا وعدد 16 ورشة عمل كانت تهدف إلى دراسة المؤشرات الأكثر ارتباطاً بالسياق الوطني والتي تعكس التميز والتمايز لدى مؤسسات التعليم العالي، والتي أثمرت عن المسودة النهائية لمصفوفة مجالات ومؤشرات التصنيف والتي تضم 22 مؤشراً في 4 مجالات رئيسة منبثقة من الأولويات الاستراتيجية للتصنيف السعودي وهي: جودة التعليم والتعلم، البحوث ونقل المعرفة، الشراكات المجتمعية، التدويل. 40 خبيرا

تنتهي المرحلة الخامسة من مراحل التأسيس بمرحلة النقد والتحكيم لمصفوفة التصنيف السعودي للجامعات المحلية، وذلك وفقاً لمعايير ومنهجية خاصة بالتحكيم، يقوم بها 40 خبيرا محليا وأجنبيا من ضمنهم عدد من القيادات الجامعية.