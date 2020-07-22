اعتماد الخطة التشغيلية لهيئة تطوير مكة المكرمة في الحج

اعتمد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، الخطة التشغيلية للهيئة في موسم حج هذا العام 1441، بمتابعة من نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، وبمتابعة ميدانية من قبل مستشار رئيس مجلس الهيئة لمشاريع مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس علاء بن ضيف الله النفيعي.

الارتقاء بالخدمات

تشتمل الخطة التشغيلية لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة مشاريع: تشغيل وصيانة مشروع المنشأة الجمرات وتشغيل وصيانة مشروع أنفاق العزيزية والشعبين وتشغيل وصيانة مشروع نظام تلطيف المناخ وتشغيل وصيانة ونظافة مجمعات دورات المياه بالمشاعر المقدسة.

وتهدف الخطة التشغيلية لحج هذا العام إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة والتي تشرف على تنفيذها الهيئة بالمشاعر المقدسة وما يضمن سلامة الحجاج والعاملين بالمشاريع من جائحة كورونا.

إجراءات وقائية

أكد المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس جلال بن عبدالجليل كعكي، أن الخطة التشغيلية للهيئة في هذا العام أتت مواكبة للظروف الاستثنائية التي مرت على العالم وهي جائحة كورونا، حيث اشتملت الخطة على العديد من الاحترازات والإجراءات الوقائية التي تهدف في المقام الأول للمحافظة على سلامة حجاج بيت الله الحرام والعاملين في مشاريع المشاعر المقدسة.

تنسيق متواصل

قال كعكي: «هناك تنسيق متواصل مع جميع الجهات ذات العلاقة في تنفيذ الخطط التشغيلية، مبينا أن خطة الهيئة التشغيلية تشتمل أيضا على مهام المركز الإعلامي في بث الرسائل التوعوية والإرشادية للحجاج.

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وأبان المتحدث الرسمي للهيئة أن الخطة التشغيلية تولي اهتماما في متابعة مختلف المشاريع من حيث التشغيل والصيانة ومتابعة أنظمة العمل واختبارها قبل بدء موسم الحج، وذلك لتسهيل أداء مناسك الحج لضيوف الرحمن.

من ملامح مشاريع التشغيل والصيانة

مشروع منشأة الجمرات

مشروع أنفاق العزيزية والشعبين

صيانة مشروع نظام تلطيف المناخ

تشغيل وصيانة ونظافة مجمعات دورات المياه بالمشاعر المقدسة