زيادة الطاقة الاستيعابية بمدارس منطقة الرياض

ترأس أمير منطقة الرياض رئيس مجلس المنطقة الأمير فيصل بن بندر، اجتماع مجلس المنطقة الأولى لدورته الرابعة لعام 1441، بمشاركة نائب أمير منطقة الرياض نائب رئيس مجلس المنطقة الأمير محمد بن عبدالرحمن، عبر الاتصال المرئي.

تنمية ومرافق

ناقش المجلس ما ورد في تقرير لجنة التنمية والمرافق الذي تضمن عدداً من المواضيع التنموية والخدمية بالإضافة لمتابعة عدد من المشاريع في المنطقة، وكذلك اعتماد مخططات تهذيبية لبعض المراكز بعد استيفائها المعايير المطلوبة.

كما جرى مناقشة ما ورد بتقرير اللجنة التعليمية المتضمن عدد من المشاريع التعليمية التي اعتمدت لمواكبة النمو بالمنطقة واعتمدت مشاريع تعليمية للمراحل الثلاث (ابتدائي، متوسط، ثانوي)، وذلك بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للطلاب والطالبات في عدد من الأحياء الجديدة.

سفراء التنمية

نوقش في الاجتماع ما ورد في لجنة التنمية الاقتصادية وما تضمنه من مواضيع اقتصادية تنموية، وكذلك استعراض ما ورد في تقرير اللجنة الصحية الاجتماعية، حيث أثنى المجلس على الجهود التي اتخذتها الوزارة في سبيل التخفيف من آثار هذه الجائحة، كما جرى مناقشة ما ورد في تقرير اللجنة الثقافية الإعلامية وما ورد في تقرير لجنة شؤون الأسرة حيال اعتماد برامج «سفراء تنمية الأسرة» بالإضافة لمناقشة ما ورد في تقرير اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية المتضمن تأييد الاستمرار بالعمل على دعم الأسر في ظل جائحة كورونا وكذلك الاستمرار بتقديم برنامج التثقيف المالي للمجتمع.

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موضوعات طرحها الاجتماع

مخططات تهذيبية لبعض المراكز

مشاريع تعليمية لمواكبة النمو

التخفيف من آثار جائحة كورونا

اعتماد برامج سفراء تنمية الأسرة