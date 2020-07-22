تنمية ومرافق
ناقش المجلس ما ورد في تقرير لجنة التنمية والمرافق الذي تضمن عدداً من المواضيع التنموية والخدمية بالإضافة لمتابعة عدد من المشاريع في المنطقة، وكذلك اعتماد مخططات تهذيبية لبعض المراكز بعد استيفائها المعايير المطلوبة.
كما جرى مناقشة ما ورد بتقرير اللجنة التعليمية المتضمن عدد من المشاريع التعليمية التي اعتمدت لمواكبة النمو بالمنطقة واعتمدت مشاريع تعليمية للمراحل الثلاث (ابتدائي، متوسط، ثانوي)، وذلك بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للطلاب والطالبات في عدد من الأحياء الجديدة.
سفراء التنمية
نوقش في الاجتماع ما ورد في لجنة التنمية الاقتصادية وما تضمنه من مواضيع اقتصادية تنموية، وكذلك استعراض ما ورد في تقرير اللجنة الصحية الاجتماعية، حيث أثنى المجلس على الجهود التي اتخذتها الوزارة في سبيل التخفيف من آثار هذه الجائحة، كما جرى مناقشة ما ورد في تقرير اللجنة الثقافية الإعلامية وما ورد في تقرير لجنة شؤون الأسرة حيال اعتماد برامج «سفراء تنمية الأسرة» بالإضافة لمناقشة ما ورد في تقرير اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية المتضمن تأييد الاستمرار بالعمل على دعم الأسر في ظل جائحة كورونا وكذلك الاستمرار بتقديم برنامج التثقيف المالي للمجتمع.
موضوعات طرحها الاجتماع
مخططات تهذيبية لبعض المراكز
مشاريع تعليمية لمواكبة النمو
التخفيف من آثار جائحة كورونا
اعتماد برامج سفراء تنمية الأسرة
كانت هذه تفاصيل خبر زيادة الطاقة الاستيعابية بمدارس منطقة الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.