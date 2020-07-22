السعودية اليوم / جمعية الكشافة تواصل مُشاركتها في الدراسة الكشفية العربية الرقمية للشارة الخشبية



الرياض 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واس

تواصل جمعية الكشافة العربية

وتضمن برنامج الدراسة الذي يشهد مشاركة 65 مشاركاً ومشاركة, العديد من الجلسات التدريبية النظرية ، حيث تلقوا في اليوم الأول جلسة عن الحركة الكشفية من حيث التعريف والهدف والمبادئ ، ودور ومسؤوليات واحتياجات قائد الوحدة الكشفية ، والطريقة الكشفية وعناصرها الثمانية.

كما تلقوا في اليوم الثاني جلسة عن التطوع في الحركة الكشفية من حيث المفهوم والأهمية والتطبيق ، وجلسة عن تكوين وتشكيل الوحدة الكشفية ، وأسس التخطيط وبناء خطة الوحدة ، وتلقوا اليوم جلسات عن اجتماعات الطليعة والوحدة ومجلس الشرف ، وعن القيادة من حيث المفهوم والأنماط والأساليب ، وتقنيات الاتصال والعلاقات العامة.

// انتهى //

22:54ت م

0266



الرياض 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واستواصل جمعية الكشافة العربية السعودية مُشاركتها في الدراسة الكشفية العربية الرقمية للشارة الخشبية "الجلسات النظرية" ، التي يُنظمها الإقليم الكشفي العربي - المنظمة الكشفية العربية - بهدف استمرار ممارسة الأنشطة الكشفية ، ومعاونة الجمعيات الكشفية العربية في تأهيل قادة الوحدات الكشفية ، وتنمية معارفهم.وتضمن برنامج الدراسة الذي يشهد مشاركة 65 مشاركاً ومشاركة, العديد من الجلسات التدريبية النظرية ، حيث تلقوا في اليوم الأول جلسة عن الحركة الكشفية من حيث التعريف والهدف والمبادئ ، ودور ومسؤوليات واحتياجات قائد الوحدة الكشفية ، والطريقة الكشفية وعناصرها الثمانية.كما تلقوا في اليوم الثاني جلسة عن التطوع في الحركة الكشفية من حيث المفهوم والأهمية والتطبيق ، وجلسة عن تكوين وتشكيل الوحدة الكشفية ، وأسس التخطيط وبناء خطة الوحدة ، وتلقوا اليوم جلسات عن اجتماعات الطليعة والوحدة ومجلس الشرف ، وعن القيادة من حيث المفهوم والأنماط والأساليب ، وتقنيات الاتصال والعلاقات العامة.// انتهى //22:54ت م0266

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