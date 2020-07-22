السعودية اليوم / "السياحة" تنظم 5 برامج تدريبية مجانية عن التسويق والإعلام والإرشاد وتنظيم الرحلات السياحية



الرياض 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واس

تنظم وزارة السياحة اعتباراً من الأحد القادم 5 برامج تدريبية مجانية لعدد من التخصصات والمهن السياحية من خلال تسليط الضوء على صناعة السياحة والضيافة

ودعا المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية بوزارة السياحة كل المهتمين للتسجيل في هذه البرامج والمشاركة فيها لاكتساب المزيد من المعارف والمهارات الجديدة التي ستنعكس بصورة إيجابية على ثقافتهم السياحية وتساعدهم على تحقيق أفضل النتائج في أعمالهم، وأشار المركز إلى أن البرامج الخمسة ستبدأ الأحد القادم بتنظيم برنامج "تنمية مهارات بائعي المنتجات السياحية"، لتعريف المتدربين على خصائص المنتج السياحي، وطريقة قياس تكاليف المنتج السياحي، والعوامل المؤثرة في المنتج السياحي، والتعرف على طريقة عرض المنتجات السياحية، ومهارات البيع الاحترافية، وكيفية تسويق المنتج السياحي.

ونظرا لأهمية الإعلام في دعم المعارف السياحية، تنظم الوزارة يوم الاثنين برنامج "الإعلام السياحي" للتعريف بأهمية وجود إعلام سياحي في المملكة، وأبرز مهارات الإعلام السياحي، وما ينبغي للمهتم بالإعلام السياحي معرفته عن السياحة في المملكة، وكذلك التعرف على مهارات التدوين المتعلق بالتجربة السياحية، وصناعة القصص الإعلامية عن الوجهات السياحية، بالإضافة إلى المفاهيم والمصطلحات والأسئلة التي من المهم معرفة إجاباتها عن السياحة باعتبارها جسرا للتواصل مع العالم.

كما تنظم الوزارة يوم الثلاثاء برنامج "تسويق المنتجات السياحية" لتعريف المتدربين على مفهوم تسويق الوجهات السياحية، وأهمية التسويق السياحي للخدمات، والتعرف على استراتيجيات تسويق الوجهات السياحية، ومفهوم التقييم والدافع السياحي لتسويق الوجهات السياحية.

وشدد المركز على أهمية توفير عوامل الأمن والسلامة في الأنشطة السياحية، موضحا أن وزارة السياحة تعطي هذا الموضوع أولوية ضمن برامجها التدريبية المجانية، وتنظم يوم الأربعاء القادم برنامج "الأمن والسلامة في القطاع السياحي"، لتعريف المتدربين على كيفية تنفيذ اشتراطات الأمن والسلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي، وإلقاء الضوء على المعارف الخاصة بالسلامة المهنية ومخاطر البيئة والمهارات الواجب اتباعها لإزالة المخاطر.

وتختتم وزارة السياحة خطتها التدريبية المجانية يوم الخميس 30 يوليو ببرنامج "دور المنظم والمرشد في إثراء التجربة السياحية" للتعريف بالدور الذي يجب أن يقوم به منظم الرحلات السياحية أو المرشد السياحي، والطرق المثالية للتنسيق بين المنظمين والمرشدين بهدف التكامل بين النشاطين لإثراء التجربة السياحية.

وتأتي هذه البرامج في إطار الخطة التدريبية الموجهة للمهتمين بالسياحة والضيافة والمتعاملين مع السياح، وكانت وزارة السياحة ممثلة في المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية (تكامل).

وقد أطلقت هذه البرامج بالتزامن مع موسم صيف السعودية ضمن خطة تدريبية اشتملت على 15 برنامجا متنوعا تهدف إلى تطوير وتنمية مهارات العاملين في كافة القطاعات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى المجتمعات المحلية ممن يتعاملون مع الزوار بشكل مباشر، وتواكب التوجهات الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 نحو التحول الرقمي في مجال التدريب وتفعيل منظومة التدريب عن بعد، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة، والكفاءة الرقمية التي تتميز بها وزارة السياحة.

// انتهى //

22:46ت م

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الرياض 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واستنظم وزارة السياحة اعتباراً من الأحد القادم 5 برامج تدريبية مجانية لعدد من التخصصات والمهن السياحية من خلال تسليط الضوء على صناعة السياحة والضيافة السعودية ، وتعريف المتدربين على مهارات وآليات تسويق المنتجات السياحية، وأهمية الإعلام السياحي، والتعرف على اشتراطات وعوامل الأمن والسلامة، واكتساب المهارات اللازمة لمن يعملون في مجال تنظيم الرحلات السياحية والإرشاد السياحي، والتعامل مع السياح والزوار من داخل المملكة ومختلف دول العالم.ودعا المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية بوزارة السياحة كل المهتمين للتسجيل في هذه البرامج والمشاركة فيها لاكتساب المزيد من المعارف والمهارات الجديدة التي ستنعكس بصورة إيجابية على ثقافتهم السياحية وتساعدهم على تحقيق أفضل النتائج في أعمالهم، وأشار المركز إلى أن البرامج الخمسة ستبدأ الأحد القادم بتنظيم برنامج "تنمية مهارات بائعي المنتجات السياحية"، لتعريف المتدربين على خصائص المنتج السياحي، وطريقة قياس تكاليف المنتج السياحي، والعوامل المؤثرة في المنتج السياحي، والتعرف على طريقة عرض المنتجات السياحية، ومهارات البيع الاحترافية، وكيفية تسويق المنتج السياحي.ونظرا لأهمية الإعلام في دعم المعارف السياحية، تنظم الوزارة يوم الاثنين برنامج "الإعلام السياحي" للتعريف بأهمية وجود إعلام سياحي في المملكة، وأبرز مهارات الإعلام السياحي، وما ينبغي للمهتم بالإعلام السياحي معرفته عن السياحة في المملكة، وكذلك التعرف على مهارات التدوين المتعلق بالتجربة السياحية، وصناعة القصص الإعلامية عن الوجهات السياحية، بالإضافة إلى المفاهيم والمصطلحات والأسئلة التي من المهم معرفة إجاباتها عن السياحة باعتبارها جسرا للتواصل مع العالم.كما تنظم الوزارة يوم الثلاثاء برنامج "تسويق المنتجات السياحية" لتعريف المتدربين على مفهوم تسويق الوجهات السياحية، وأهمية التسويق السياحي للخدمات، والتعرف على استراتيجيات تسويق الوجهات السياحية، ومفهوم التقييم والدافع السياحي لتسويق الوجهات السياحية.وشدد المركز على أهمية توفير عوامل الأمن والسلامة في الأنشطة السياحية، موضحا أن وزارة السياحة تعطي هذا الموضوع أولوية ضمن برامجها التدريبية المجانية، وتنظم يوم الأربعاء القادم برنامج "الأمن والسلامة في القطاع السياحي"، لتعريف المتدربين على كيفية تنفيذ اشتراطات الأمن والسلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي، وإلقاء الضوء على المعارف الخاصة بالسلامة المهنية ومخاطر البيئة والمهارات الواجب اتباعها لإزالة المخاطر.وتختتم وزارة السياحة خطتها التدريبية المجانية يوم الخميس 30 يوليو ببرنامج "دور المنظم والمرشد في إثراء التجربة السياحية" للتعريف بالدور الذي يجب أن يقوم به منظم الرحلات السياحية أو المرشد السياحي، والطرق المثالية للتنسيق بين المنظمين والمرشدين بهدف التكامل بين النشاطين لإثراء التجربة السياحية.وتأتي هذه البرامج في إطار الخطة التدريبية الموجهة للمهتمين بالسياحة والضيافة والمتعاملين مع السياح، وكانت وزارة السياحة ممثلة في المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية (تكامل).وقد أطلقت هذه البرامج بالتزامن مع موسم صيف السعودية ضمن خطة تدريبية اشتملت على 15 برنامجا متنوعا تهدف إلى تطوير وتنمية مهارات العاملين في كافة القطاعات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى المجتمعات المحلية ممن يتعاملون مع الزوار بشكل مباشر، وتواكب التوجهات الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 نحو التحول الرقمي في مجال التدريب وتفعيل منظومة التدريب عن بعد، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة، والكفاءة الرقمية التي تتميز بها وزارة السياحة.// انتهى //22:46ت م0259

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.