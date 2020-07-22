السعودية اليوم / تسجيل 704 إصابات جديدة بفيروس كورونا في إثيوبيا



أديس أبابا 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واس

سجلت إثيوبيا 704 إصابات جديدة بفيروس

وأفادت المصالح الصحية في إثيوبيا أن عدد المتوفين بالفيروس بلغ 173 شخصًا، وذلك منذ ظهور أول حالة إصابة في البلاد.

وقالت وزيرة الصحة الإثيوبية، ليا تادسي:إن "إثيوبيا بدأت تسجل حالات متزايدة من الإصابات، لذلك أناشد الجميع بضرورة الالتزام بالتدابير المطلوبة لمواجهة الفيروس.

وقد أعلنت إثيوبيا خلال شهر أبريل الماضي حالة الطوارئ لمدة 5 أشهر، ضمن إجراءات احترازية لمواجهة انتشار الفيروس، وأغلقت المدارس كافة، فيما استمرت الدراسة الجامعية.

// انتهى //

22:17ت م

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أديس أبابا 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واسسجلت إثيوبيا 704 إصابات جديدة بفيروس كورونا ، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 10 آلاف و 511 إصابة مؤكدة في البلاد.وأفادت المصالح الصحية في إثيوبيا أن عدد المتوفين بالفيروس بلغ 173 شخصًا، وذلك منذ ظهور أول حالة إصابة في البلاد.وقالت وزيرة الصحة الإثيوبية، ليا تادسي:إن "إثيوبيا بدأت تسجل حالات متزايدة من الإصابات، لذلك أناشد الجميع بضرورة الالتزام بالتدابير المطلوبة لمواجهة الفيروس.وقد أعلنت إثيوبيا خلال شهر أبريل الماضي حالة الطوارئ لمدة 5 أشهر، ضمن إجراءات احترازية لمواجهة انتشار الفيروس، وأغلقت المدارس كافة، فيما استمرت الدراسة الجامعية.// انتهى //22:17ت م0256

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