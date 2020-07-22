السعودية اليوم / وزير الخارجية السوداني يلتقي مدير مفوضية حقوق الإنسان بالسودان



الخرطوم 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واس

التقي وزير الخارجية السوداني المكلف معالي عمر قمر الدين اليوم مدير المكتب القُطري لمفوضية حقوق الإنسان بالسودان مازن شقوري.

وجرى خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون بين الحكومة السودانية ممثلةً في مؤسسات الدولة ذات الصلة والمكتب القُطري حتى يضطلع بالقيام بمهامه بالتركيز على قضايا بناء القدرات والتدريب ونشر التوعية وثقافة حقوق الإنسان.

// انتهى //

22:08ت م

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