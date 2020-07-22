

مكة المكرمة 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واس

أجرت الإدارة العامة للتشغيل و الصيانة في إطار استعداد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي لموسم حج ١٤٤١هـ, تجربة التغذية الكهربائية للحرم المكي من خلال محطة كدي الاحتياطية للتأكد من مدى جاهزيتها, وأجريت التجربة بمشاركة العديد من الجهات ممثلة في شرطة العاصمة المقدسة و الدفاع المدني و الشركة

و أشار مدير الإدارة العامة للتشغيل و الصيانة محسن بن عبدالمحسن السلمي إلى أن محطة كدي الاحتياطية ذات أهمية كبرى لضمان إمداد الحرم المكي بالطاقة الكهربائية بواسطة المولدات الثمانية الاحتياطية الموجودة في الموقع حيث تبعد عن الحرم ٣،٥ كم جنوب الحرم وهذه المولدات تعمل آليًا عند انقطاع التغذية من الشركة السعودية للكهرباء.

// انتهى //

22:08ت م

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مكة المكرمة 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واسأجرت الإدارة العامة للتشغيل و الصيانة في إطار استعداد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي لموسم حج ١٤٤١هـ, تجربة التغذية الكهربائية للحرم المكي من خلال محطة كدي الاحتياطية للتأكد من مدى جاهزيتها, وأجريت التجربة بمشاركة العديد من الجهات ممثلة في شرطة العاصمة المقدسة و الدفاع المدني و الشركة السعودية للكهرباء و الإدارة العامة للتشغيل و الصيانة و إدارة السلامة.و أشار مدير الإدارة العامة للتشغيل و الصيانة محسن بن عبدالمحسن السلمي إلى أن محطة كدي الاحتياطية ذات أهمية كبرى لضمان إمداد الحرم المكي بالطاقة الكهربائية بواسطة المولدات الثمانية الاحتياطية الموجودة في الموقع حيث تبعد عن الحرم ٣،٥ كم جنوب الحرم وهذه المولدات تعمل آليًا عند انقطاع التغذية من الشركة السعودية للكهرباء.// انتهى //22:08ت م0254

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كانت هذه تفاصيل خبر حج / الإدارة العامة للتشغيل والصيانة برئاسة شؤون الحرمين تجري الاختبار الدوري لمحطة كدي الكهربائية الاحتياطية استعداداً لموسم حج 1441هـ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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