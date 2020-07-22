السعودية اليوم / المغرب تُسجل 5 وفيات بفيروس كورونا



الرباط 01 ذو الحجة 1441 هـ موافق 22 يوليو 2020 م واس

سجلت المغرب 220 إصابة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة المغربية، إن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 15636 بعد تعافي 247 شخصًا.

//انتهى//

22:07ت م

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الرباط 01 ذو الحجة 1441 هـ موافق 22 يوليو 2020 م واسسجلت المغرب 220 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل عدد المصابين إلى 17962، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 285 بعد الإعلان عن خمس وفيات جديدة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 33.وقالت وزارة الصحة المغربية، إن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 15636 بعد تعافي 247 شخصًا.//انتهى//22:07ت م0253

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