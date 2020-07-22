السعودية اليوم / بلدية محافظة رفحاء تهيئ 38 حديقة وممر مشاة و145 لعبة للأطفال لاستقبال عيد الأضحى



رفحاء 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واس

استكملت بلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية استعداداتها كافة لاستقبال عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1441 من خلال تهيئة الحدائق والمنتزهات ومضامير المشاة ،وصيانتها وتحسين وتجميل وصيانة أعمال الإنارة والشوارع والساحات وتركيب وصيانة عقود الزينة وتجهيز وإعداد خطة عمل تشمل القيام بتكثيف أعمال النظافة العامة.

وأوضح رئيس البلدية الدكتور محمد بن هلان الوردة أن البلدية هيأت 38 حديقة وممر مشاة ،و 145 لعبة للأطفال بالحدائق والساحات العامة، مع التقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية، لافتاً الانتباه إلى أن عدداً من أقسام البلدية المختلفة تواصل تكثيف الجولات الميدانية على المحلات التجارية والمطاعم والأسواق وصوالين الحلاقة ومغاسل الملابس وغيرها، بغية تقديم أفضل الخدمات التي تضمن المحافظة على عملية الإصحاح البيئي، بالإضافة لمتابعة المسلخ البلدي من أجل الالتزام بما يطلب منه من تكثيف العمالة والتخلص من النفايات بالطرق الصحيحة وتنفيذ أعمال الرش وتنظيم دخول الأضاحي وسلامة خروجها والحرص على حسن التنظيم, إضافة إلى تهيئة المسلخ بالكوادر من أطباء وعمال نظافة طيلة أيام النحر، مع الأخذ بالاحتياطات الاحترازية والوقائية كافة، مؤكداً بمواجهة المخالفين لنظام ذبح الأضاحي واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

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22:03ت م

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