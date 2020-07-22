السعودية اليوم / الهيئة العامة للترفيه توقع مذكرة تفاهم مع بنك الجزيرة



الرياض 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واس

وقعت الهيئة العامة للترفيه وبتوجيه من معالي رئيس مجلس الإدارة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، اليوم مذكرة تفاهم مع بنك الجزيرة تهدف إلى إيجاد حلول تمويلية متنوعة للشركات العاملة في قطاع الترفيه بالمملكة.

وتأتي هذه الخطوة الكبيرة والجديدة في مجال الترفيه الذي يُعد من المجالات الواعدة في المملكة، ضمن حزمة من الخدمات والحلول التي تقدمها الهيئة للشركات العاملة في القطاع بهدف استدامته ونموه، إذ تعمل الهيئة مع عدد من المختصين على تقديم المزيد من الحلول والخدمات للشركات ، كما تعد هذه المذكرة باكورة اتفاقات أخرى ستوقع قريباً -إن شاء الله- مع مؤسسات تمويلية عدة، يجري التفاوض معها حالياً.

ومن أهداف التعاون بين الهيئة العامة للترفيه والبنوك، دعم شركات القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة، وتنمية قطاع الترفيه وضمان استدامته، وتشجيع النشاط الترفيهي في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى تطوير المحتوى المحلي للأنشطة الترفيهية ما يسهم في تقديم فعاليات وأنشطة ترفيهية مميزة، وتوفير فرص عمل جديدة لشباب وشابات الوطن.

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22:02ت م

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