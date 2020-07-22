شكرا لقرائتكم خبر عن الملك يتلقى اتصالاً من رئيس جيبوتي ورئيس الوزراء العراقي للاطمئنان على صحته والان نبدء بالتفاصيل

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفياً، اليوم، من الرئيس إسماعيل عمر جيلة، رئيس جمهورية جيبوتي، ورئيس الوزراء بجمهورية العراق مصطفى الكاظمي، اطمأنا فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلين الله العلي القدير أن يمتعه - رعاه الله - بموفور الصحة وتمام العافية. وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لهما على مشاعرهما النبيلة.

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