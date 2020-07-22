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أمير الشمالية يعزي في وفاة صالح الشيحي
متابعات الخليج 365 - واس
أعرب صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، عن عزائه ومواساته، لأسرة الشيحي في وفاة عضو مجلس المنطقة صالح بن محمد الشيحي، وذلك في اتصال هاتفي مع شقيقه وابنه، رحمه الله.
وسأل سموه الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته وأن يُلهم أهله الصبر والسلوان.
وقد عبر أبناء أسرة الشيحي عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على تعازيه ومواساته لهم، التي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، داعين الله تعالى أن يحفظ سموه وألا يريه أَي مكروه.
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