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إدانة ضابطين باختلاس 3 ملايين ريال.. وموظف بالداخلية بالتزوير
صدور أحكام بالسجن ومصادرة أموال بحوزتهم
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل صدور أحكام ابتدائية بحق اثنين من الضباط بتهمة الاختلاس.
وفي التفاصيل: صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن صدور أحكام ابتدائية لعدد من القضايا، وكان أبرزها مباشرة إجراءات التحقيق فيها توجيه الاتهام إلى ضابط برتبة رائد، وضابط صف برتبة رقيب بوزارة الدفاع، لارتكابهما جريمة اختلاس مبلغ (3.600.000) ثلاثة ملايين وستمائة ألف ريال، والاشتغال بالتجارة، وبعد إعادتهما المبلغ المختلس، واستكمال الإجراءات المقررة نظامًا، أحيلا للمحكمة المختصة وصدر بحقهما حكم يقضي بسجن الأول (5) سنوات، وتغريمه (20.000) عشرين ألف ريال، وسجن الثاني سنتين، وتغريمه (30.000) ثلاثين ألف ريال.
كما تم توجيه الاتهام إلى موظف بوزارة الداخلية لارتكابه جريمة التزوير، وسوء الاستعمال الإداري، نتج عنه الضرر العام بصرف مبالغ غير مستحقة له، وبإحالته للمحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بسجنه (3) سنوات، وتغريمه (120.000) مائة وعشرين ألف ريال، ومصادرة مبلغ مالي وقدره (67.941) سبعة وستون ألفًا وتسعمائة وواحد وأربعون ريالًا، وإلزامه بإعادة المبالغ التي تحصل عليها بغير حق وقدرها (70.898) سبعون ألفًا وثمانمائة وتسعة وثمانون ريالًا.
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